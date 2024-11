Cinque condanne e sei assoluzioni. È questo l'esito del primo grado, celebrato con il rito ordinario, del processo nato dall'inchiesta Magma. Alla sbarra 11 presunti affiliati alla cosca Belloccio di Rosarno.

La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio dal collegio del Tribunale di Palmi.

Le condanne

Fabrizio Ferro 4 anni e due mesi (difeso dall'avv. Giuseppe Cincioni)

Andrea Fiori 4 anni e due mesi (difeso dall'avv. Lillo Moscato)

Antonio Scordino 6 anni (solo per la bancarotta; difeso dall'avv. Giuseppe Cincioni)

Ardjan Cekini 6 anni e otto mesi (difeso dall'avv. Antonio Domenico Minasi)

Maria Teresa Pronestì 3 anni. (difeso dall'avv. Michele Novella)

Il collegio, invece, ha assolto:

Mario Bellocco (difeso dall'avv. Marina Mandaglio)

Emanuele Copelli (difeso dagli avv. Antonino Lupini e Domenico Alvaro)

Carmelo Bellocco (difeso dall'avv. Cianferoni e Papalia)

Giovannella Gianca (difesa dall'avv. Francesco Formica)

Elisabetta Maiolo (difeso dall'avv. Domenico Infantino)

Filippo Scordino (difeso dall'avv. Domenico Infantino)

L'inchiesta

Il processo "Magma", nato da un'inchiesta coordinata anche dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gaetano Paci, aveva portato nel 2019 all'arresto di 45 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di droga, detenzione di armi e rapina aggravata. Stando alle indagini della Guardia di finanza, il gruppo riusciva a importare la cocaina dall'Argentina e dal Costarica. Per il trasporto veniva utilizzata la tecnica del rip-off. In sostanza la droga veniva nascosta all'interno di borsoni che poi venivano occultati nei container. Prima però, i Bellocco inviavano i loro emissari in Sudamerica per visionare lo stupefacente e contrattare con i narcos al fine di poter organizzare gli aspetti logistici dell'importazione.

Diverso l'esito del processo tenuto in abbreviato, dove sono state comminate 29 condanne e due assoluzioni.