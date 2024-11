Arriva la richiesta di condanna per 59 persone coinvolte nell'inchiesta Malapianta istruita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro le cosche Mannolo, Zoffreo, Falcone e Trapasso di San Leonardo di Cutro e le sue ramificazioni in Umbria attraverso la famiglia Ribecco. L'indagine era scattata all'alba del 30 maggio 2019, quando la Guardia di Finanza di Crotone aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 35 persone accusate a vario titolo di traffico di stupefacenti, estorsione, usura, aggravati dalle modalità mafiose, e al sequestro di beni per 30 milioni di euro.

Richieste condanna

Oggi i sostituti procuratori Domenico Guarascio e Antonio De Bernardo hanno chiesto la condanna di Giuseppe Affatato, Cirò Marina, a 6 anni di reclusione e 30mila euro di multa; di Sherif Arapi, Durazzo, a 14 anni; di Antonio Barbaro, Locri, a 16 anni; di Domenico Basile, Milano, a 12 anni; di Antonio Bevilacqua, Suzzarra, a 16 anni; di Leonardo Bevilacqua, Crotone, a 16 anni; di Ilirijan Cali, Durres, a 14 anni; di Alessandro Caputo, San Giovanni in Fiore, a 14 anni, di Assunto Cardillo, Cutro, a 4 anni e 10mila euro di multa; di Giacinto Castagnino, Crotone, a 16 anni; di Concetta Cirillo, Pompei, a 4 anni e 8mila euro; di Fabrizio Conti, Perugia, a 14 anni; di Antonio Costantino, Isola Capo Rizzuto, a 6 anni e 40mila euro; di Salvatore Crugliano, Cutro, a 6 anni e 30mila euro; di Mario Cutrì, Careri, a 16 anni; di Marino De Bonis, Roma, a 10 anni; di Bassirou Diakhate, Touba, a 4 anni, 8 mesi e 10mila euro; di Mario Falcone, Cutro, a 8 anni e 10mila euro; di Sandro Forin, Agna, a 6 anni e 12mila euro di multa; di Florin Gafitescu, Romania, a 6 anni e 30mila; di Ambra Germini, Roma, a 6 anni e 12mila euro; di Pasquale Gentile, Cutro, a 18 anni; di Antonio Iannone, Botricello, a 6 mesi; di Caterina Iannone, Botricello, a 6 mesi; di Francesco Lobello, Albi, a 14 anni; di Cosimo Manetta, Crotone, a 16 anni; di Daniela Mannolo, Cutro, a 6 anni e 10mila euro di multa; di Dante Mannolo, 52 anni di Cutro, a 12 anni; di Dante Mannolo, 41 anni di Cutro, a 6 anni e 10mila euro di multa; di Giuseppe Mannolo, Crotone, a 18 anni, di Fabio Mannolo, Crotone, a 6 anni e 10mila euro di multa, di Lucia Mannolo, Cutro, a 6 mesi; di Mario Mannolo, Cutro, a 20 anni; di Pasquale Mannolo, Catanzaro, a 16 anni; di Antonio Vincenzo Mazzeo, Mileto, a 14 anni; di Antonio Mercurio, Catanzaro, a 8 anni e 10mila euro di multa; di Valter Nardoni, Roma, a 8 anni e 14mila euro di multa; di Elio Passalacqua a 16 anni; di Francesco Passalacqua a 14 anni; di Leonardo Passalacqua, Crotone, a 16 anni; di Luigi Pignanelli, Crotone, a 14 anni; di Alessandro Perini, Crotone, a 16 anni; di Nicola Perri, Isola Capo Rizzuto, a 14 anni; di Antonio Procopio, Catanzaro, a 14 anni; di Francesco Procopio, Catanzaro, a 12 anni; di Gregorio Procopio, Botricello, a 14 anni; di Luigi Raso, Isola Capo Rizzuto, a 14 anni; di Emiliano Regni, Perugia, a 14 anni; di Domenico Ribecco, Cutro, a 12 anni; di Francesco Ribecco, Cutro, a 14 anni; di Natale Ribecco, Catanzaro, a 18 anni; di Pietro Scerbo, San Leonardo di Cutro, a 20 anni; di Pietruccia Scerbo, Crotone, a 6 anni e 6 mesi e 10mila euro di multa; di Roberto Taverna, Crotone, a 14 anni; di Francesco Valentini a 14 anni; di Olindo Verrico a 2 anni e 8 mesi e di Fiore Zoffreo, Cutro, a 20 anni; Leonardo Zoffreo, Cutro, a 20 anni.

Richiesta assoluzione

Chiesta invece l'assoluzione nei confronti di quattro imputati: Antonio Caterisano, Cutro, per non aver commesso il fatto; Sauro Passeri, Perugia, perchè il fatto non costituisce reato; Antonella Passalacqua, Catanzaro e Rosina Levato, Cropani, per non aver commesso il fatto.

Il collegio difensivo è composto da Piero Mancuso, Luigi Falcone, Vincenzo Cicino, Tiziano Saporito, Gregorio Viscomi, Aldo Trancè.