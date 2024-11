I giudici del Tribunale di Paola hanno depositato la motivazione della sentenza di primo grado con il quale sono stati assolti i 12 imputati al processo ‘Marlane’. ‘Testimonianze contraddittorie’

È stata depositata la motivazione della sentenza di primo grado con la quale il 19 dicembre scorso il Tribunale di Paola ha assolto, con formula piena, i 12 imputati al processo “Marlane”. La motivazione, di 256 pagine, spiega che i giudici non hanno trovato nessun riscontro reale nel quadro accusatorio sostenuto dalla Procura di Paola e dalle parti civili.

Secondo i giudici il tasso di mortalità dei comuni di Tortora e Praia a mare non si discosta molto da quello regionale e inoltre “all'esito dell'istruttoria dibattimentale – scrivono i giudici – non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che nella fabbrica non fossero presenti idonei impianti di aspirazione e che non fossero stati forniti ai dipendenti sufficienti dispositivi di protezione”.

Per i giudici neppure le prove testimoniali sarebbero attendibili in quanto “sarebbero state a volte anche contraddittorie e comunque non sufficienti a comprovare il nesso di causalità tra contrazione della malattia e contesto lavorativo dove gli operai - che si sono ammalati o sono deceduti - svolgevano la propria attività”.