Presta è stato condannato al carcere a vita con isolamento diurno per un anno per gli omicidi di Vittorio Marchio ed Enzo Pelazza

Ergastolo e isolamento diurno per un anno per Franco Presta per gli omicidi di Vittorio Marchio ed Enzo Pelazza: è questa la sentenza pronunciata oggi dalla Corte d’Assise di Cosenza, nell’ambito del processo Terminator IV che ha cercato di ricostruire la guerra tra le cosche della 'ndrangheta cosentina avvenuta negli anni novanta.

Il presunto boss cosentino è stato assolto per i capi di imputazione 9 e 10 ovvero omicidio Sassone e detenzione di armi.

Condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione Vincenzo Dedato, assolto invece Francesco Amodio.