I Baschi Verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme hanno sottoposto a sequestro penale circa 3.500 articoli, tra giocattoli e profumi, in un negozio gestito da un cittadino cinese, denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione. I finanzieri hanno eseguito anche il sequestro amministrativo di oltre 100.000 pezzi tra bracciali di gomma per bambini e stickers, per inosservanza alle norme del “codice del consumo” e segnalato il responsabile delle violazioni all’autorità amministrativa competente, sanzionando amministrativamente l'uomo per 1.032 euro.