Nei guai due ventenni e un trentenne di Corigliano Calabro. Le attività condotte dalla Guardia di finanza di Sibari

I Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari hanno tratto in arresto, in fragranza di reato, due soggetti originari di Corigliano Calabro (CS) che trasportavano a bordo della propria autovettura circa 60 gr di marijuana. Le Fiamme Gialle, impegnate in un posto di controllo sulla Strada Provinciale 252, nel territorio del Comune di Corigliano Calabro, intimavano l’alt ad una autovettura con a bordo due ventenni. Il passeggero dell’auto – alla vista dei militari – prima che l’auto si arrestasse,lanciava dei piccoli oggetti dal finestrino, oltre il bordo strada, pensando di non essere osservato.

I militari, invece, insospettiti da quel gesto, hanno proceduto alla ricognizione dell’area rinvenendo due involucri di plastica, contenenti complessivamente circa 60 grammi di marijuana. Sono state quindi effettuate delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due soggetti. Nella camera da letto di uno dei due, condivisa con il proprio fratello trentenne, venivano rinvenute – ben occultate - 10 confezioni contenenti compresse e fiale di diverse sostanze dopanti illegali, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo umano.

Le sostanze dopanti venivano riconosciute come proprie dal fratello di uno dei due soggetti fermati, che veniva quindi denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria, mentre entrambi i detentori di sostanze stupefacente ai fini di spaccio, tratti in arresto in flagranza di reato, sono poi stati accompagnati in stato detentivo presso le rispettive abitazioni su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Castrovillari.