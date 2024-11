In alcuni casi è stato rilevato che pesce in procinto di essere venduto violava le norme igienico-sanitarie. I controlli hanno riguardato l'intero litorale ionico

Mirati controlli sono stati effettuati dalla Guardia Costiera di Soverato in alcuni esercizi commerciali e venditori ambulanti nei Comuni di Soverato, Squillace, Borgia e Santa Caterina dello Ionio.

Nello specifico, in due ristoranti di Borgia e Soverato, sono stati rivenuti 22 chilogrammi di prodotti ittici congelati, privi di qualsiasi documentazione ed etichettatura per la rintracciabilità del prodotto. Il personale ha proceduto all’immediato sequestro del prodotto ittico ed alla comminazione di due sanzioni amministrative di 1.500 euro a ciascun titolare degli esercizi.

Successivamente sono stati sottoposti ad accertamenti un ristorante di Soverato, uno stabilimento balneare di Squillace ed un ambulante a Santa Caterina dello ionio, comminando sanzioni amministrative per un totale di 8.333 euro ai titolari delle attività e provvedendo al sequestro di 32,750 chilogrammi di prodotti ittici freschi e congelati, in violazione delle norme igienico-sanitarie.

Inoltre, nel corso dell’attività ispettiva, è stato rinvenuto un chilogrammo di novellame di sarda (‘bianchetto’) in un ristorante di Soverato in procinto di essere venduto. Trattandosi di specie ittica sottomisura – per la quale sono vietati la pesca, la detenzione, il trasporto e lo sbarco, si è proceduto al sequestro del prodotto ittico ed all’irrogazione di una sanzione amministrativa di mille euro al titolare dell’esercizio.