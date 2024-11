Eseguite nella Locride e nelle province di Ascoli Piceno e Rimini numerose perquisizioni nei confronti di diverse persone ritenute appartenenti ad un’associazione a delinquere finalizzata alle truffe

I Carabinieri del Gruppo di Locri nella giornata di ieri hanno eseguito numerose perquisizioni delegate dalla locale Procura della Repubblica, in alcuni comuni del comprensorio (Locri, Gioiosa Jonica, Bovalino) nonché nelle province di Ascoli Piceno e Rimini, nei confronti di 18 persone ritenute appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe.

L'indagine avviata dai militari nel dicembre 2014, ha riguardato una serie di truffe on-line legate alla vendita di materiale elettronico di vario genere (telefoni, tablet, smartphone, computer ecc.) nonché macchine operatrici e veicoli di trasporto (escavatrici, bobcat, autovetture, motocicli e ciclomotori).

L'attività posta in essere dagli indagati consisteva nella vendita dei menzionati beni su piattaforma web, che una volta acquisitati dalle vittime, non venivano mai consegnati/recapitati poiché riferiti a beni inesistenti. Nel corso delle perquisizioni è stato rivenuto e sottoposto a sequestro materiale informatico vario nonché postpay, assegni, sim-card e altre carte prepagate, utilizzati per commettere i reati.