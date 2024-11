Banchi divelti e paura tra gli studenti. All'origine dell'atto di violenza forse una passione non corrisposta, le indagini sono in corso

Una scena di violenza si è consumata questa mattina al liceo classico di Corigliano, quando un docente prossimo alla pensione si sarebbe scagliato contro una collega, provocando il caos e la paura tra gli studenti e il personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 per soccorrere la vittima dell'aggressione.

Secondo quanto riportato dai testimoni oculari, la situazione è degenerata rapidamente, con il docente che avrebbe manifestato un comportamento irrazionale, sfogando la propria rabbia contro la collega. Banchi divelti, oggetti lanciati, l'aggressione si è protratta fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno provveduto a calmare gli animi.

Al momento, le motivazioni precise dietro l'aggressione rimangono ignote, anche se alcune ipotesi stanno emergendo tra la comunità scolastica e le autorità locali. Una delle tesi più discusse è quella relativa a una possibile passione non corrisposta da parte dell'aggressore nei confronti della vittima. Tuttavia, tale ipotesi rimane da confermare e l'indagine è ancora in corso per stabilire con certezza i motivi che hanno portato a questo atto di violenza. Al momento non risultano denunce formalizzate.