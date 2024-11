Inoltre, nella giornata di ieri, i militari dell'Arma hanno arrestato due ragazzi a San Ferdinando per furto di infissi in alluminio asportati da un villaggio di Nicotera Marina

Nella giornata di domenica 2 aprile, a Gioia Tauro nello stadio comunale, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso servizio di un servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio “Real Gioia Tauro – USD Mammola”, valevole per il campionato di prima categoria Girone D, anno 2016/2017, hanno arrestato in flagranza di reato, Antonino Patamia, trentaseienne del luogo, perché, sebbene in atto gravato da “divieto di accesso alle manifestazioni sportive” (daspo) emesso dal Questore di Reggio Calabria il 10 dicembre 2014 per la durata di tre anni, veniva riconosciuto dai militari operanti all’interno degli spogliatoi, in completa tenuta ginnica e pronto per giocare la partita.

Pertanto i Carabinieri, sapendo che lo stesso fosse gravato da Daspo, lo bloccavano immediatamente e lo conducevano presso la locale Caserma ove veniva dichiarato in arresto per aver violato il provvedimento del Daspo cui era sottoposto. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che avrà luogo nella giornata di oggi presso il Tribunale di Palmi.

Inoltre ieri, a San Ferdinando in località marina di Rosarno, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di una normale pattuglia notturna, traevano in arresto, in flagranza di reato F.A.S., ventinovenne del luogo, e G.V., di ventisei anni, perché resisi responsabili di furto aggravato in concorso. Nello specifico i due sono stati intercettati a bordo di una Fiat Panda con all’interno 22 infissi in alluminio risultati asportati poco prima da villaggio “La Ginestra” di Nicotera Marina.

Il materiale provento di furto veniva sottoposto a sequestro in attesa della successiva restituzione all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito sono stati sottoposti ai domiciliari.