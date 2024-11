Trattori parcheggiati lungo la strada statale Jonio Tirreno e sulla rotonda tra lo svincolo di Rosarno e l'uscita di Polistena. Agricoltori impegnati a distribuire volantini per chiedere ai cittadini di unirsi alla loro lotta. Continua nel Reggino la protesta degli agricoltori calabresi contro le politiche agricole dell'Ue e la mancata difesa del loro settore. Da lunedì la manifestazione lungo il tratto della statale 682 Jonio-Tirreno non si è fermata. Dopo i primi giorni di blocco totale, ad oggi si registrano solo rallentamenti e qualche disagio per i tanti automobilisti che percorrono l'arteria.

Una rivolta che sta coinvolgendo l’intero reparto. Proteste pacifiche quelle degli agricoltori che stanno lanciando un messaggio chiaro in tutta Europa difendono modelli di vita a misura d’uomo. Dai prezzi del latte fino alla diffusione della farina di insetti. Sono tante le argomentazioni che gli agricoltori stanno diffondendo per trovare supporto e sostegno a una lotta, contro le normative europee che in materia stanno danneggiando l’intero comparto. La provincia reggina non registra una data di fine e i trattori continueranno a sostare e spostarsi in attesa che la manifestazione europea porti i suoi frutti.