Era sfuggito alla cattura l'8 agosto, scorso quando i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto avevano eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabile di associazione per delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Florin Galion, 41enne rumeno, grazie alle indagini dei militari di Isola Capo Rizzuto, è stato individuato in Romania, dove poi è stato bloccato dalla polizia di quel paese ed estradato in Italia dove i militari, che hanno operato insieme a personale della Polaria di Ciampino e con il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, lo hanno tratto in arresto dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare.