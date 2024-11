Era accusato di aver costretto la moglie ad incontrare i propri clienti in una casa d'appuntamenti nel vibonese

VIBO VALENTIA - Era stato accusato di aver messo su una casa d’appuntamenti in cui la moglie si prostituiva ed accoglieva i suoi clienti. Era accusato di induzione alla prostituzione e sfruttamento della prostituzione. Un cittadino colombiano di 36 anni, arrestato il 25 settembre del 2009 è stato assolto dal Tribunale di Vibo Valentia. Il blitz dei carabinieri era scattato dopo alcuni mesi di indagini. Secondo l’accusa avrebbe costretto la moglie – pure di nazionalità colombiana - a prostituirsi. La casa d’appuntamenti a Santa Domenica di Ricadi, nel vibonese, dove la donna avrebbe incontrato i suoi clienti. Nel corso dell’inchiesta i militari hanno documentato un continuo via vai di persone che si recavano nell’abitazione. In sede di requisitoria l’accusa ha chiesto la condanna a due anni di carcere. Il Tribunale di Vibo ha deciso per l’assoluzione.