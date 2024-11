La Polizia di Stato di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Squadra Mobile, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro nei confronti di Felice La Rosa, già parroco di Zungri (VV), attualmente sospeso dalle funzioni, poiché condannato con sentenza definitiva alla pena di 2 anni e 4 mesi per il reato di induzione alla prostituzione minorile, accertato nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria denominata “Settimo Cerchio”, conclusasi nel mese di novembre 2016. L’ordine di esecuzione per la carcerazione è stato disposto a fronte di un residuo di pena da scontare corrispondente a un anno e un mese. L’arrestato è stato associato nella Casa circondariale di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE:

Prostituzione minorile, ai domiciliari don Felice La Rosa

Prostituzione minorile, don Felice La Rosa sospeso “a divinis”