Da circa un'ora la strada statale 106, all'altezza della località Steccato del comune di Cutro è bloccata a causa di una protesta inscenata da un gruppo di immigrati (foto di archivio). Circa 40 persone, ospiti di un centro Sprar, gestito dalla Misericordia di Isola Capo Rizzuto, hanno occupato la carreggiata per denunciare la scarsa qualità dei pasti che vengono loro serviti e per il mancato ricevimento del pocket money.



Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Crotone e gli agenti della Polizia di Stato che stanno gestendo la protesta cercando di far rientrare i migranti nel centro Sprar. Al momento la circolazione stradale è rallentata con evidenti disagi per gli automobilisti di passaggio. (AGI)