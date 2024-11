Gesto a metà strada tra la provocazione e la disperazione a Cosenza, in via Panebianco, dove alcuni titolari di esercizi commerciali del posto hanno gettato in mezzo alla carreggiata parte dei cumuli di rifiuti ormai da diversi giorni non ritirati a causa delle note difficoltà nello smaltimento determinato dall’esaurimento della discarica di Cassano. Da qualche giorni infatti nella città capoluogo non viene ritirata la frazione indifferenziata e questo ha provocato la creazione di diverse mini discariche in più punti della città.