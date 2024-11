«Nei prossimi giorni, dopo un confronto con i sindaci che hanno sottoscritto la mia candidatura, ma anche con altri amministratori ancora indecisi, presenterò delle linee programmatiche in cui espliciterò meglio la nuova visione di Provincia». Lo scrive in una nota il sindaco del Comune di Catanzaro, Nicola Fiorita, che proprio oggi ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Catanzaro.

«Nel ringraziare tutti coloro che hanno voluto fortemente questa mia discesa in campo, le forze politiche riformiste e progressiste del centrosinistra e le forze civiche disseminate nel territorio provinciale - prosegue Fiorita - posso solo assicurare che nella mia attività di sindaco di Catanzaro, come è naturale che sia, continuerò a rappresentare i bisogni della mia città, ma in qualità di presidente della Provincia sarò assolutamente imparziale, nell’interesse di tutti i Comuni che ne fanno parte, senza farmi condizionare dall’altro ruolo. Vorrò essere veramente il presidente di tutti, perché la Provincia è una sola».