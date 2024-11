Il presidente della Regione Mario Oliverio, nel corso della riunione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge Delrio, ha dato disposizione agli uffici regionali di trasferire risorse per corrispondere una mensilità ai dipendenti

Il presidente della Regione Mario Oliverio, nel corso della riunione dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della Legge Delrio, tenuta ieri pomeriggio, ha sottolineato l’importanza che riveste la delicatissima fase amministrativa della Provincia di Vibo Valentia. Oliverio- riporta una nota dell’Ufficio Stampa della Giunta Regionale- ha comunicato ai presenti di avere più volte, negli scorsi giorni, interloquito con il Governo e con il sottosegretario De Vincenti per mettere in campo interventi, anche in via d’urgenza, che consentano di posticipare il pagamento delle rate dei mutui contratti dall’ente con la Cassa Depositi e Prestiti.

Di fronte alla situazione di grave disagio nella quale sono costretti i lavoratori dipendenti per la mancata corresponsione degli stipendi relativi alle ultime cinque mensilità, il presidente Oliverio ha assunto l’iniziativa di dare disposizione agli uffici per procedere al trasferimento all’ente Provincia delle risorse necessarie al pagamento di una mensilità. Iniziativa, questa, da considerare come straordinaria, di anticipazione da parte della Regione di risorse che la Provincia di Vibo restituirà appena sarà completato il trasferimento delle funzioni e delle risorse da parte dello Stato.