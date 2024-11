Arrivati 3.9 milioni di euro che permetteranno anche di fare fronte alle emergenze su viabilità ed edilizia scolastica

Un passo in avanti per la provincia di Vibo Valentia e i suoi dipendenti che, dopo mesi, hanno visto saldati gli interi stipendi arretrati. Il tutto è stato possibile grazie allo sblocco delle anticipazioni ministeriali derivanti in parte dai fondi stanziati alle Province italiane, il Decreto Legge n.50 del 2017, e in parte attinti dal Fondo sperimentale di riequilibrio, per un importo complessivo di 3.9 milioni di euro. Soldi che serviranno per tamponare anche le emergenze relative a viabilità ed edilizia scolastica, con i relativi interventi che - assicurano da Palazzo ex Enel - verranno avviati tempestivamente.

Il presidente Andrea Niglia si dice soddisfatto per il concreto passo in avanti, consapevole che si tratta di misure tampone e che permetteranno all’ente di avere sollievo solo fino a dicembre. Senza un intervento ad hoc nella prossima Legge finanziaria da parte del Governo, la Provincia di Vibo Valentia da gennaio si ritroverà negli stessi problemi che l’hanno vista protagonista nei mesi appena trascorsi.

A breve saranno programmati gli interventi più urgenti su strade e scuole.