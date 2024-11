Ha speronato un'altra auto in fase di sorpasso tagliandogli poi la strada ed andandosene nonostante l'altra vettura avesse avuto un incidente. L'automobilista è stato poi identificato da personale del Commissariato di Serra San Bruno della Polizia di Stato e denunciato. Si tratta di un diciannovenne del posto che è indagato per lesioni personali e omissione di soccorso. Il fatto è accaduto lunedì scorso. Gli agenti di una Volante sono intervenuti per un incidente stradale. A bordo di un'auto incidentata c'era un uomo - che ha riportato ferite lievi - che ha raccontato di essere stato speronato da una vettura poi fuggita. Gli agenti, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, hanno prima individuato l'auto coinvolta, sottoposta a sequestro per effettuare i rilievi comparativi, e poi identificato il conducente.