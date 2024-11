Torna la trasmissione condotta dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, in onda alle 15:00 e in replica alle 23:30

Oggi alle 15:00 su LaC, in diretta dagli studi di Catanzaro, parte la nuova stagione di Pubblica Piazza condotta dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta. "Norme sullo scioglimento dei consigli comunali e interdittive: cambiare o lasciare tutto così?" Ne parleremo in studio con Arturo Bova, Presidente della Commissione regionale Anti ‘Ndrangheta, Paolo Mascaro, già Sindaco di Lamezia Terme, Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea, Andrea Cuzzocrea, imprenditore. La replica andrà in onda alle 23:30. La diretta streaming potrete seguirla su www.lactv.it

Aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi. Da oggi entriamo nei problemi della nostra Calabria.