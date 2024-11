La Centrale unica di committenza dei Comuni di Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese ha pubblicato il bando per l'affidamento in concessione del diritto sulle pubbliche affissioni. Il corrispettivo del servizio a base di gara è di 17.115 annui, oltre iva per dieci anni, al costo complessivo di 171.150 oltre Iva.

La gara si svolgerà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione potrà anche decidere di non affidare l'appalto qualora le richieste non soddisfino le esigenze dell'Ente.