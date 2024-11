Il mare è risorsa, genius loci, valore fondante ed identitario. Ma è anche e soprattutto patrimonio da difendere, tutelare e valorizzare. L’energia del territorio dove viviamo e lavoriamo trae forza dal Mar Tirreno. Sono loro i veicoli di tanta parte dell’economia: trasporti, turismo, logistica, pesca. Gli attori più dinamici, i protagonisti del nostro Sud, della Calabria che lavora e che produce, ne sono consapevoli. Ed è per questo che proprio al Mare dedicano attenzione, risorse, iniziative. In questa prospettiva fatta di progettualità ed investimenti, si inserisce da tempo il Gruppo Pubbliemme, hub di comunicazione e media tra i più importanti del Mezzogiorno, che al mare ha sempre dato il rilievo e l'attenzione che merita, ponendolo al centro di tutta una serie di contenuti e contributi veicolati da tutti i media afferenti al suo Network LaC.

Valorizzare, difendere, rafforzare

In questa strategia, valorizzare questa risorsa risponde a criteri di rafforzamento identitario e valorizzazione del territorio, ed è tema cardine della trattazione giornalistica, d'intrattenimento, di approfondimento, di servizio. Proprio per perseguirla con coerenza, si è inseguito l'ultimo obiettivo centrato dal Gruppo: ovvero, l'avvio di una nuova collaborazione con la Guardia Costiera, e precisamente con il comando territoriale Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, che si tradurrà nella produzione e messa in onda, da parte del Network LaC, di un bollettino del mare affidato agli esperti militari in forze al comando, e girato nel cuore della sala operativa vibonese.

Un segnale di fiducia

Un segno di fiducia da parte delle forze preposte al controllo della navigazione e della difesa del nostro Mare, non inedito: due anni fa, analoga iniziativa aveva arricchito il format LaC viaggiare, permettendo al Network di fornire, per tutta la stagione estiva, previsioni ad hoc e consigli per la navigazione di grande utilità ed interesse, sia per i diportisti che per chi, con il mare, vive e lavora.

Questa seconda campagna di comunicazione di servizio, avverrà sotto l'occhio vigile del Comandante di Fregata Giuseppe Spera, massima autorità del compartimento marittimo che comprende Vibo, Catanzaro Cosenza e Potenza, e che si estende per 240 chilometri, comprendendo 4 province e 36 comuni della fascia tirrenica tra Basilicata e Calabria.

Bollettino del mare, un servizio per tutti

Obiettivo, la messa in onda ed in rete, ogni settimana, di un bollettino dei naviganti, destinati a tutti i media del Network LaC, per fornire ad operatori di categoria e turisti da diporto, bagnanti e pescatori, un quadro puntuale delle condizioni del mare per i giorni immediatamente successivi alla trasmissione. Oggetto, cosa ci riserva la navigazione, la frequentazione delle spiagge calabresi nell'arco della settimana, accompagnato da consigli per chi va per mare.

L'Editore Maduli: il Network ed il Gruppo, interlocutori primari

Alla vigilia delle prime registrazioni del bollettino, realizzato, importante sottolinearlo, nella sala operativa della Capitaneria vibonese da operatori e registi del Network LaC, e con ufficiali esperti della materia, massima soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Gruppo Pubbliemme Domenico Maduli, editore del Network. «Grazie all’avvio di questa seconda e nuova fase di collaborazione con la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, ci confermiamo, oggi, interlocutori autorevole e di riferimento primario. Il Gruppo ed il Network dimostrano, ancora una volta, di essere interpreti fedeli del dialogo tra il cittadino e le istituzioni. Un messaggio che siamo capaci di far nostro, potenziandolo e rilanciandolo, grazie ad una piattaforma di professionisti e risorse tecniche competitivi e in costante crescita - ha dichiarato l'Editore -. La fiducia rinnovata da parte della Capitaneria vibonese, ci darà ancora una volta l'opportunità di organizzare, puntualizzare e valorizzare il messaggio che dalle autorità militari raggiungerà i cittadini. E come sempre, lo faremo in modo chiaro, diretto e incisivo. Si tratta di un servizio la cui erogazione ci rende orgogliosi - ha quindi concluso Domenico Maduli -, sia per la fiducia riposta in noi, sia per l'importanza del messaggio che si va a diffondere. Conoscere le condizioni del mare, le previsioni che lo interessano, è forse la branca della meteorologia più delicata e strategica. Conoscerla significa conoscere il nostro Mare, il nostro patrimonio».

Il via atteso a giorni

La prima registrazione del bollettino, prevista nei prossimi giorni, permetterà di poter fruire del servizio già dal prossimo fine settimana. Orari e altre informazioni, verranno veicolate puntualmente attraverso tutti i media afferenti al Network.