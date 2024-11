Finisce dietro le sbarre F.D., responsabile di una rapina a mano armata commessa nel supermercato "Pick Up" nella frazione Marina del Comune di Amendolara. L'arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Marina di Roseto Capo Spulico. I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando una pattuglia dei militari, impegnata in un intervento nelle vicinanze, ha notato una situazione insolita nei pressi del supermercato. I carabinieri si sono avvicinati e hanno visto un gruppo di persone agitate vicino all'ingresso del negozio. Dopo aver ottenuto informazioni, hanno compreso che si stava verificando una rapina all'interno del supermercato. I due, entrambi in divisa, sono entrati nel negozio e hanno individuato un uomo con una pistola in mano, guanti e il volto coperto da un passamontagna nero.

Il rapinatore ha puntato l'arma al petto del cassiere, esigendo ad alta voce che aprisse la cassa e gli consegnasse il denaro. I due militari hanno subito reagito e si sono avventati sul rapinatore. Nonostante abbia tentato di puntare la pistola verso di loro per un breve istante, è stato prontamente neutralizzato, disarmato e ammanettato.

Durante le successive indagini è emerso che il rapinatore, una volta entrato nel supermercato, ha utilizzato l'arma per rompere il divisorio in plexiglass sul banco cassa. Ha poi forzato e rotto uno dei registratori di cassa per prelevare il denaro, colpendo anche il cassiere alla mano. Gran parte della somma rubata, pari a circa 3800 euro, è stata riposta in un sacchetto di plastica che il rapinatore ha abbandonato sul nastro di uno dei banchi cassa prima di essere neutralizzato dai carabinieri. L'uomo è stato infine trasferito presso la Casa circondariale di Castrovillari.