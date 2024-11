Potrebbe avere una svolta, già nelle prossime ore, la misteriosa morte di un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, ad Acri, in località Là Mucone.

Il decesso, avvenuto presumibilmente la notte scorsa è stato segnalato attraverso una telefonata al 118, dalla moglie questa mattina intorno alle 7 che durante la notte si sarebbe resa conto che l’uomo non respirava più.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche una lite scoppiata nella tarda serata di ieri, per motivi in corso di accertamento, in ambito familiare.





A provocare la morte del quarantenne potrebbero essere stati dunque, alcuni colpi al viso che a distanza di alcune ore sarebbero risultati fatali.

All’arrivo dei sanitari l’uomo era disteso sul letto già morto. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Acri agli ordini del comandante Zaccaria.

Il pm ha aperto un fascicolo sull’accaduto ma tra gli inquirenti vige, al momento, il massimo riserbo: non è ancora ben chiara quale sia la posizione del figlio della vittima. Sarà l’autopsia a stabilire le esatte cause del decesso.