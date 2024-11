L'episodio fece scalpore perché postato su un social network. Numerose furono le segnalazioni all'epoca di persone e associazioni che a gran voce chiesero l'intervento delle forze dell'ordine

Saranno processati il 27 aprile per il reato di uccisione di animale in concorso. I quattro ragazzi di Sangineto, secondo l'accusa, avevano postato un video su un social network in cui, all'interno di un'area boschiva, dopo aver impiccato un cane randagio di grossa taglia, lo colpivano alla testa con una mazza ferrata. Le motivazioni del gesto sarebbero riconducibili alla volontà di punire il cane randagio ritenuto responsabile della morte di due capre. Numerose, all’epoca del fatto, sono state le segnalazioni in rete da parte di privati e associazioni che chiedevano l’intervento delle forze dell’ordine. Il caso è stato denunciato anche nel corso di una puntata della trasmissione “Le Iene”.

Francesco Pirillo