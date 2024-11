Che fosse la prima smart road italiana l'aveva detto anche Anas all'atto della sua inaugurazione ufficiale. Ma che l'A2 potesse trasformarsi addirittura in un percorso psichedelico con luci che si accendono al ritmo di disco music, questo forse neppure gli ingegneri l'avevano immaginato. Ed invece è accaduto all'interno di una galleria dell'A2, fra gli svincoli di Bagnara e Scilla, in entrambe le direzioni. Tranne le luci superiori, rimaste accese in modo continuo, quelle laterali e quelle segnaletiche si accendevano con una cadenza perfettamente calzante con un ritmo disco, come testimonia la musica che abbiamo semplicemente "incollato" sul video girato questa mattina. Al di là della simpatia dell'episodio, però, è bene che Anas provveda al più presto alla riparazione, considerato che per gli automobilisti risulta quanto mai fastidioso quel gioco di luci durante il percorso.