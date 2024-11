Sono 33 le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite oggi nel Leccese dai militari del Ros perché ritenute componenti di organizzazioni che fanno capo alla Sacra corona unita e che avrebbero svolto attività di narcotraffico, riuscendo anche ad infiltrarsi in alcuni settori economici del litorale di Gallipoli, in particolare quello ittico e del servizio di security presso i locali pubblici.



È stato accertato dagli investigatori che i due sodalizi criminali facevano capo a due pregiudicati: uno a Vincenzo Rizzo, di 54 anni, e l'altro a Saulle Politi, di 46 anni.

Quest'ultimo, in particolare, viene ritenuto dagli inquirenti personaggio di spessore della mafia salentina per via degli stretti contatti emersi con la cosca di 'ndrangheta “Mammoliti” di San Luca, la cui presenza, gli investigatori dell'antimafia salentina, avrebbero documentato in occasione del suo matrimonio celebrato nel marzo 2016.