Il maltempo torna a provocare danni in città. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro è intervenuta in via Bellavista per la messa in sicurezza di una canna fumaria divelta dal vento imperversato in questi giorni. Le operazioni alquanto difficoltose hanno richiesto l'intervento di unità Saf che utilizzando tecniche speleo alpine applicate all'autoscala hanno raggiunto la parte della canna fumaria divelta che fortunatamente, essendo rimasta agganciata ad una staffa di supporto, non è venuta giù. Per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di messa in sicurezza, la via Bellavista è stata chiusa al transito.

l.c.