Un mese dalla strage del Raganello. Un mese da quel pomeriggio del 20 agosto quando la furia del torrente travolse e spezzò la vita di dieci persone. Un dramma immane, che si è consumato in uno dei posti più belli della Calabria, un canyon di 17 chilometri che attraversa tre comuni nel cuore del Pollino.

Il docufilm di LaC

All’indomani della strage siamo tornati sui luoghi della tragedia, abbiamo ripercorso le gole, siamo scesi in quel paesaggio da favola che si è trasformato in un inferno di acqua e detriti, abbiamo raccolto le testimonianze di una comunità profondamente ferita che, nonostante tutto, sta tentando di rialzarsi. Poi il racconto drammatico dei soccorritori intervenuti nei momenti successivi alla strage, lo strazio del recupero dei corpi e la gioia per le vite salvate, come quella della piccola Chiara, strappata al fango e alla morte. E ancora: le parole del procuratore Eugenio Facciolla che sta portando avanti le indagini e le storie drammatiche di chi non ce l'ha fatta. Il tutto in uno speciale di 30 minuti che ha impegnato per giorni operatori, giornalisti e grafici, in onda per la prima volta giovedì 20 settembre, dopo l'edizione del Tg delle 20:30

Un Tg speciale

Il Tg serale di giovedì prossimo, infatti, sarà interamente dedicato alla tragedia del Raganello. Ci collegheremo con i nostri inviati in diretta da Civita dove è prevista una messa e subito dopo una fiaccolata che dalla chiesa madre muoverà verso il belvedere dove è possibile scorgere parte dell'area che fu spazzata dall'onda di piena che travolse i nove escursionisti e la guida di Cerchiara.

In diretta a partire dalle 20.30 (prima con lo speciale tg, poi il docufilm) su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, in streaming sui nostri siti e sulle pagine social del nostro network.