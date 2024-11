«A nome di tutti gli indagati siamo assolutamente sereni e consapevoli che ognuno ha operato per il bene del territorio. Abbiamo fatto sempre il nostro lavoro nel rispetto delle regole e dell'etica sapendo che quello che è accaduto probabilmente è stato eccezionale». Così il presidente del parco del Pollino, Domenico Pappaterra, tra gli indagati per la strage del Raganello. «La giornata di oggi è cruciale per la necessità della Procura di fare accertamenti ulteriori tecnici irrepetibili. Diamo tutta la disponibilità a rafforzare, anche con consulenti di parte il lavoro che sarà fatto nei prossimi giorni per capire cosa è successo nelle gole del Raganello». Anche il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è convinto della necessità di fare giustizia: «La verità deve venire a galla».

