Mario Oliverio ed il sindaco di Civita Alessandro Tocci, all'arrivo del capo della Protezione Civile hanno rivolto un ringraziamento a tutti i soccorritori. Poi il primo cittadino del piccolo borgo affacciato sul canyon del Raganello, ha annunciato di aver dato mandato ad un legale.

Mario Oliverio era in Irlanda per un breve periodo di vacanza. Appena appresa la notizia della strage causata dalla piena del torrente, ha organizzato il rientro in Calabria per visitare i luoghi dell'incidente. Insieme ad Angelo Borrelli ha sorvolato le gole in elicottero. Prudente sulle eventuali responsabilità nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa.