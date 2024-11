Sul posto, intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano. La salma è stata restituita alla famiglia

Un ragazzo autistico di 31 anni, originario della Calabria, ma da tempo affidato ad una struttura specializzata della provincia di Lecce, e' morto nell'ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano in seguito ad una crisi cardiaca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato ricoverato in ospedale a causa di non meglio specificate difficoltà respiratorie, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate dopo il ricovero nel reparto di Medicina. Inutile e' stato l'intervento del cardiologo.

!banner!

Per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano. La salma del giovane e' stata restituita ai familiari. (AGI)