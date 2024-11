Intercettato dalla polizia postale è stato denunciato per istigazione al suicidio

Giungevano da un ragazzo di 16 anni della provincia di Cosenza le istruzioni per compiere il cammino della Blue Whale, rivolte ad una coetanea residente a Catania. Ma il macabro gioco è stato interrotto dalla polizia postale del capoluogo etneo. La vicenda però conferma la pericolosità del fenomeno, una trappola per gli adolescenti in agguato nella rete virtuale di internet.

L’indagine è partita dalla segnalazione alla polizia postale di una ragazza catanese: aveva appreso che una sua amica aveva intrapreso il percorso che conduce verso il suicidio. Gli agenti hanno contattato la presunta vittima ed i suoi genitori, procedendo poi all’analisi dello smartphone in uso alla ragazza. All’interno è stata individuata una chat in cui si dava conferma dell’ingresso della minore nella Blue Whale, dalla quale, secondo quanto scritto nel messaggio, la giovane non poteva più ritirarsi e che "l'ultima prova da superare consisteva nel suicidarsi, buttandosi da un edificio alto".

I successivi accertamenti hanno consentito di giungere all'identificazione del soggetto "istigatore", un minore di 16 anni della provincia di Cosenza, nei confronti del quale la procura per i minorenni di Catania, ha emesso un decreto di perquisizione locale e informatica, con relativo sequestro dei dispositivi, eseguito dalla Polizia Postale. Gli agenti stanno provvedendo a eseguire ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici sul telefono e sul notebook sequestrati all'indagato, al fine di acquisire ulteriori elementi investigativi e verificare se altri soggetti siano stati adescati.

Il ragazzo ha confermato ai poliziotti la partecipazione e i contatti, aggiungendo che lui stesso era stato "avvicinato" alla pratica tramite la piattaforma Instagram. I genitori del giovane sono stati ammoniti a monitorare il comportamento del ragazzo in maniera costante e assidua.





Salvatore Bruno