Rapina dalle modalità atipiche nel corso di questa notte a Cosenza. I malviventi hanno utilizzato un'autovettura per sfondare la saracinesca di un bar in via Adige. Una volta dentro hanno portato a termine il “lavoro”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che stanno effettuando i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Con i proprietari dell'esercizio commerciale si sta anche quantificando il danno.

Francesco Pirillo