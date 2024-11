L’uomo, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, dovrà espiare una pena definitiva residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione

A Reggio Calabria, i Carabinieri della Stazione Reggio Calabria - Rione Modena hanno arrestato in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio Esecuzioni Penali, Giuseppe Surace, reggino, di anni 72, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo dovrà espiare una pena definitiva residua di 2 anni, 8mesi e 3 giorni di reclusione per il reato di rapina perpetrata a Reggio Calabria. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di Rc - Arghillà.