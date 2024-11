I malviventi sarebbero riusciti a portare via una somma di denaro significativa e diversi monili in oro. Sotto shock le vittime

Un'anziana donna di circa 80 anni, non autosufficiente, è stata vittima di un'aggressione brutale nella sua villetta in Via Piano Marino a Roseto Capo Spulico, mentre una badante che si trovava con lei è stata ferita. L'incursione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, e secondo le prime ricostruzioni, quattro individui, tre donne e un uomo, sono stati coinvolti nell'atto criminale. Gli aggressori hanno legato e imbavagliato la vittima per impedirle di chiedere aiuto. La badante, presente al momento dell'incursione, è stata colpita con violenza alla testa, ma per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi.

Dopo l’accaduto, i malfattori si sono portati via una somma di denaro significativa e diversi monili in oro, lasciando la casa in disordine e le vittime in uno stato di profonda paura e shock. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili di questa brutale incursione.

Al momento, la principale linea di indagine è quella di un possibile coinvolgimento di persone conoscenti o con informazioni sulla situazione familiare dell'anziana signora, che potrebbero aver avuto accesso alle informazioni sulla presenza di denaro e gioielli nella villetta. Gli investigatori stanno cercando testimonianze e potenziali prove sul luogo del crimine per capire se l'azione sia stata pianificata e, se sì, da chi e con quale finalità.