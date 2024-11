Il fatto si è verificato alle porte di San Calogero nel vibonese. Magro il bottino.

Vibo Valentia – Commercianti ancora nel mirino dei malviventi. Ieri sera Dopo il colpo messo a segno ad un distributore, ieri sera è stata la volta di un commerciante ambulante nel vibonese. Una rapina in piena regola è stata messa a segno danni di un venditore che si stava ritirando con il suo furgone dal mercato settimanale di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Appena giunto alle porte di San Calogero, centro all'estremo sud della provincia di Vibo, l'uomo G.C., 58 anni, e' stato fermato unitamente alla moglie da alcuni malviventi a bordo di una Fiat Uno rubata in provincia di Reggio Calabria e già ritrovata dai carabinieri della Stazione di San Calogero guidati dal maresciallo Giampiero Genovese. Magro il bottino: appena 200 euro, soltanto l'incasso della giornata. A condurre le indagini anche i carabinieri della Compagnia di Tropea con il luogotenente Gaetano Vaccari.