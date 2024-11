A Briatico tre malviventi a volto coperto sono entrati in azione prima della chiusura. Sottratti 900 euro

900 euro. Sarebbe questo il bottino riuscito a strappare da malviventi che, verso le 14, hanno fatto irruzione presso l’ufficio postale di Briatico. Armati, sono giunti pochi minuti prima della chiusura, arraffando quanti più soldi hanno potuto.

Sul posto i carabinieri della Stazione per i rilievi. In questo momento i militari dell'Arma pare stiano interrogando i testimoni per capire come siano andate le cose. Da una prima ricostruzioni pare che i rapinatori fossero in tre e con il volto travisato.