I carabinieri della tenenza di Cassano Ionio hanno eseguito, questa mattina, due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Castrovillari nei confronti di Marco Iannicelli, 35 anni, per rapina aggravata e furto in abitazione. A carico dell'indagato sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito alla commissione di una rapina e di un furto in un'abitazione, avvenuti a Cassano Ionio. In particolare, il 9 gennaio scorso il giovane avrebbe spintonato una donna che aveva appena prelevato dei soldi dall'ufficio postale, rapinandola dell'importo di 3.500 euro. Invece il 28 aprile scorso si sarebbe introdotto all'interno di un'abitazione, asportando dei monili in oro. Iannicelli e' stato portato nel carcere di Castrovillari. (AGI)