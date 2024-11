Anche se i carabinieri ritengono di aver raccolto elementi utili che sembravano dimostrare la loro piena colpevolezza, non è stato convalidato il fermo dei fratelli Francesco e Sinibaldo Vincenzo De Grandis

Erano stati fermati nei giorni scorsi, a poche ore di distanza da una rapina ad una gioielleria di Cosenza che aveva portato anche al ferimento, con un coltello, della titolare.

E, pur se i carabinieri ritengono di aver raccolto elementi utili che sembravano dimostrare la loro piena colpevolezza, non è stato convalidato il fermo di Francesco e Sinibaldo Vincenzo De Grandis, fratelli di 25 e 29 anni, che ieri sono stati rimessi in libertà. Per la procura di Cosenza, infatti, non sussiste il pericolo di fuga.

