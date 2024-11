I carabinieri della compagnia di Corigliano hanno fermato due rumeni che avrebbero prima aggredito il titolare di un supermercato per poi fare razzia di alcolici.

CORIGLIANO CALABRO (COSENZA) - Due rumeni sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, con l'accusa di essere gli autori di una rapina in un supermercato. I due, avrebbero aggredito il proprietario del negozio per poi fare razzia di alcolici. La refurtiva, recuperata dai militari, è stata restituita al legittimo proprietario. Mentre i due rumeni, un 47enne e un 34enne, su disposizione della magistratura, sono stati rimessi in libertà.