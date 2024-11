I tre, due uomini e una donna di Napoli, hanno aggredito anche il gestore colpendolo alla testa

Pacchi di pasta, confezioni di tonno e carne in scatola. E' il bottino di una rapina compiuta in un supermercato a Torretta di Crucoli. I responsabili della rapina, due uomini ed una donna di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri. Giunti nei pressi della cassa, i tre hanno aggredito il gestore colpendolo alla testa.

Si sono giustificati sostenendo che la merce era stata sistemata nella borsa della donna in attesa di trovare un carrello per la spesa.