Il malvivente avrebbe colpito la donna alla testa con il calcio della pistola e l’avrebbe costretta a consegnargli denaro e gioielli prima di darsi alla fuga. Sull’episodio, accaduto a Trenta, indaga la Procura di Cosenza

Una pensionata di Trenta, paesino in provincia di Cosenza, è stata aggredita nella serata di ieri nella sua abitazione da uno sconosciuto. A denunciare il fatto è stata la stessa donna che ha allertato i carabinieri.





Secondo quanto ricostruito, l'anziana signora si trovava in casa quando un uomo avrebbe citofonato al portone chiedendole di scendere per spegnere le luci della sua auto. Uscita di casa sarebbe stata minacciata con una pistola e costretta a consegnare denaro e gioielli. Sempre secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la pensionata appena rientrata nella sua abitazione si sarebbe messa ad urlare. Una reazione che avrebbe portato l'aggressore a colpirla alla testa con il calcio della pistola prima di darsi alla fuga senza portare via il bottino.





La donna è riuscita ad avvisare i carabinieri che giunti sul posto hanno chiamato l'ambulanza e avviato le indagini. L'anziana è stata trasportata in ospedale e poi trasferita nel reparto di terapia intensiva. Sulla vicenda indaga adesso la Procura di Cosenza.

Francesco Pirillo