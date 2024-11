Due rumeni residenti a Nicotera sono stati fermati nella serata di ieri dai Carabinieri di Vibo Valentia per l'omicidio di Giglio Palmo Ciancio e per la rapina ai danni di Lorenzo Vacatello di Vibo Marina

Avrebbero agito con efferatezza, mettendo in atto un crimine brutale quanto gratuito e dimostrando una spregiudicatezza che, alla fine, gli si è rivoltata contro, mettendo gli investigatori sulle loro tracce. Dopo meno di un anno la Procura di Vibo Valentia, attraverso l’attività investigativa messa in atto da carabinieri, Guardia di finanza e Capitaneria di porto, coordinati dal pm Concettina Iannazzo, ha fatto piena luce sulla morte di Giglio Palmo Ciancio, 79enne di Pizzoni, il cui corpo era stato trovato su una scogliera a circa un miglio a nord dalla stazione di Pizzo, luogo dal quale, in un primo momento, si era pensato si fosse gettato volontariamente in mare.

