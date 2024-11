I due sotto la costante minaccia di una pistola impugnata, lo scorso 10 febbraio, sono riusciti a portar via da un minimarket 1630 euro fuggendo poi repentinamente a bordo di un'autovettura. Questa mattina sono stati arrestati

Questa mattina, nel corso di un'attività investigativa condotta congiuntamente dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catanzaro e dalla Squadra Mobile di Catanzaro, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto Danilo Sinopoli e Davide Voci, catanzaresi di Viale Isonzo, rispettivamente cl. 95 e 92, ritenuti responsabili della rapina a mano armata commessa lo scorso 10 febbraio 2016 nel quartiere Santa Maria di Catanzaro.



Erano le 17:30 quando i due giovani, armati di pistola e volto travisato da calzamaglia, facevano irruzione all'interno di un minimarket di Via Risorgimento. A quell'ora all'interno dell'esercizio commerciale non vi erano clienti ma unicamente i due titolari che non hanno potuto fare altro che assistere inermi all'azione criminosa dei due rapinatori i quali, sotto la costante minaccia della pistola impugnata da uno solo dei due, sono riusciti a portar via 1630 euro fuggendo repentinamente a bordo di un'autovettura.



Successivamente al fatto veniva avviata una serrata caccia all'uomo esperita in stretta sinergia tra Carabinieri e Polizia di Stato, sia attraverso l'analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona, sia attraverso attività di natura tecnica. Il congiunto sforzo degli investigatori consentiva di raccogliere gravi ed inequivocabili indizi di reato nei confronti dei due giovani e di rinvenire e sequestrare, in un'area condominiale pertinente alle abitazioni dei predetti, l'arma utilizzata per compiere l'azione criminosa, risultata poi essere una innocua pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso. Gli elementi raccolti hanno consentito dunque l'emissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dei provvedimenti di fermo appena eseguiti. I fermati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.