Un uomo a volto coperto e armato di taglierino ha portato via l'incasso. Il bottino non è stato quantificato

Una panetteria di Rende sita lungo via Kennedy nella zona di Roges è stata rapinata questa sera poco dopo le 18. Un uomo con il volto travisato da un berretto ed una calzamaglia ed armato di taglierino è entrato nel negozio e minacciando la titolare si è impossessato del denaro presente nel registratore di cassa portando via il cassetto. Il bottino non è stato quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rende che sono già sulle tracce del malvivente.

Francesco Pirillo