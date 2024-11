Avrebbero costretto i proprietari di un terreno a subirne l'occupazione e a non denunciare i fatti subiti

I carabinieri della Stazione di Mileto hanno arrestato Rocco Antonio Cosentino, di 68 anni, suo figlio, Michele, di 41 anni, e il genero, Michele Vallone, di 41 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro.





La ricostruzione della vicenda

I tre devono espiare la pena di anni 3 e 4 mesi di reclusione poiche' condannati per rapina ed estorsione commesse dal 1990 al 2010. La vicenda prese il via da alcune denunce presentate da due coniugi per invasione di terreni, minacce e danneggiamenti per reati accaduti presso un terreno allora in loro uso, sito nella frazione San Giovanni di Mileto. Nel corso degli anni i tre avrebbero costretto i proprietari del terreno a subire l'occupazione dello stesso fondo e a non denunciare i fatti subiti minacciandoli. Gli arrestati – riferisce l’agi - sono stati rinchiusi nel carcere di Vibo Valentia.