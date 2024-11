Si tratta di articoli di abbigliamento destinati ai bambini e riportanti per lo più i personaggi del momento. Denunciati i titolari del negozio

La Guardia di Finanza di Cosenza ha individuato e bloccato l’azione illecita di una stamperia di prodotti contraffatti nel comune di Cosenza. Diversi gli articoli sequestrati, oltre l’attrezzatura utilizzata per la materiale fabbricazione dei capi. I prodotti illegali, consistenti in capi ed accessori di abbigliamento, destinati ai bambini e riportanti per lo più i personaggi del momento, oltre che essere venduti sul canale “fisico”, erano pubblicizzati sul Marketplace del social network Facebook.

Cosenza, stamperia con vestiti contraffatti

L’attività, svolta dalle Fiamme Gialle del Gruppo Cosenza ed avviata grazie al costante monitoraggio del web, ha permesso l’identificazione dei seller dei prodotti falsi, titolari di una cartoleria di Cosenza. L’accesso eseguito presso il negozio ha permesso di accertare come i prodotti illeciti fossero realizzati all’interno della ditta stessa, attraverso la pressatura a caldo di loghi ed immagini, scaricate da internet, su t-shirt neutre, commercializzate in negozio ed online.

Cosenza, sequestrato abbigliamento

A conclusione dell’attività, i militari hanno proceduto al sequestro di oltre un centinaio di capi di abbigliamento e del materiale utilizzato per la realizzazione dei falsi. I responsabili sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria di Cosenza per il reato di contraffazione; condotta che, nei casi più gravi, attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, viene sanzionata con la reclusione fino a sei anni.

Il fenomeno descritto fa emergere un sistema utilizzato sempre più su larga scala, fondato sull’estrema polverizzazione e anonimato dei soggetti, i quali, grazie all’importante diffusione sul web, alimentano il circuito di prodotti illegali con ridotto impiego di attrezzature e capitali.

La costante attenzione della Guardia di Finanza sulla filiera dei beni di largo consumo e le attività a contrasto della commercializzazione dei prodotti contraffatti e non sicuri, mirano a tutelare la salute dei consumatori ed a garantire il corretto funzionamento del libero mercato e del sistema produttivo nazionale.