La capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli era la destinataria di una busta contenente un proiettile e un foglio su cui erano scritte ingiurie e minacce. Il pacco è stato intercettato nella giornata di oggi dalle forze dell’ordine. Tante le reazioni dei colleghi politici, tra cui la solidarietà del governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto: «Sincera solidarietà alla capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, destinataria di gravi e inquietanti minacce – scrive il presidente su X -. Intimidazioni e violenze non fanno parte della normale dialettica democratica. Ronzulli continuerà il suo positivo lavoro senza alcun tentennamento».

Salvini: «Le minacce non spaventano né lei né il governo»

«Solidarietà all’amica Licia Ronzulli: le minacce non spaventano né lei né il governo. Avanti tutta, col sorriso, e con gratitudine per lo straordinario lavoro delle Forze dell’Ordine». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Malan (Fdi): «Non c’è e non ci sarà mai spazio per violenze e intimidazioni»

«Esprimo solidarietà a nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato alla senatrice e amica Licia Ronzulli per le vili minacce subite. La busta con un proiettile indirizzata alla capogruppo di Forza Italia, e intercettata dalle Forze dell’Ordine, ci ricorda un clima di odio politico e di tensione che purtroppo il nostro Paese ha conosciuto qualche decennio fa. Va ribadita con forza, da parte di tutti, che non c’è e non ci sarà mai spazio per violenze e intimidazioni». Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

Mangialavori (Fi): «So perfettamente che non si farà minimamente intimorire da questo vile atto»

«Un episodio gravissimo che va condannato con assoluta fermezza, perpetrato ai danni di una persona seria, onesta e capace, il cui unico interesse è la tutela dei diritti degli italiani». Così in una nota Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera. «Conosco Licia da tempo, a lei mi lega un'amicizia profonda nata da una comune ed intensa attività parlamentare e politica, dunque so perfettamente che non si farà minimamente intimorire da questo vile atto intimidatorio ed andrà avanti come ha sempre fatto. A lei giungano i miei più sinceri sentimenti di solidarietà e vicinanza».

L'assessore regionale Varì: «Gesto va condannato con fermezza»

«Esprimo vicinanza e solidarietà all’amica Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Fi, per il gesto intimidatorio subito, che va condannato con fermezza. Sono certo che la determinazione di Licia nel difendere gli interessi degli italiani e del Paese non solo non verrà meno ma crescerà». Così Rosario Varì, assessore allo sviluppo economico della Regione Calabria.